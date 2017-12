Responsables del cop contra Mugabe, nomenats vicepresidents

El principal responsable del cop contra el president de Zimbabue, Robert Mugabe, el general Constantino Chiwenga, i el ministre de Defensa, Kembo Mohadi, van ser ahir nomenats vicepresidents del Govern de Zimbabue, segons un comunicat oficial.

El nou president de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, va confirmar a Chiwenga i Mohadi, tots dos vicepresidents del partit governant, la Unió Nacional Africana de Zimbabue-Front Patriòtic (ZANU-PF), com a vicepresidents del país, els qui juraran càrrec demà a la Casa del Govern.

Mnangagwa ha donat cabuda a diversos exoficials d'alt rang de l'Exèrcit en el seu gabinet i en el partit governant, encara que encara compta amb un gran suport popular per haver acabat amb 37 anys en el poder de Mugabe.



Operació militar de substitució

Chiwenga, que va dirigir l'operació militar que va apartar de la presidència a Mugabe i va jugar un paper clau en la negociació de la seva sortida, va deixar la prefectura de l'Exèrcit pocs dies després de la caiguda definitiva del mandatari i va ser substituït al capdavant de les Forces Armades pel general Valerio Sibanda, el passat 18 de desembre.

El nou president va arribar al poder fa un mes, després que l'Exèrcit s'alcés contra el Govern en represàlia per la destitució del mateix Mnangagwa com a vicepresident, forçada per la facció afí a les ambicions de l'exprimera dama de convertir-se en la successora del seu marit en el poder.