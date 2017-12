Cospedal anuncia un augment de les tropes a l'exterior de cara al 2018

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va advertir ahir en una visita a les tropes desplaçades al Líban que no hi ha «cap tipus de descans» en la lluita contra el terrorisme i va destacar que «qualsevol acció dels militars espanyols contra el terrorisme o per garantir l'estabilitat, com al Líban, és molt important». Per això, va anunciar un augment de les tropes a l'exterior de cara al 2018, com a mostra del compromís d'Espanya amb l'escenari internacional.

Així ho va posar de manifest la titular de Defensa durant la seva visita a les tropes espanyoles desplegades al Líban en missió de cascos blaus de Nacions Unides, integrada per 630 militars, a la base Miguel de Cervantes, al sud amb la frontera amb Israel.

En una al·locució a les tropes, la ministra els va transmetre l'agraïment del Govern i de tots els espanyols per la seva tasca lluny de casa a favor de la seguretat del país. «No hi ha cap tipus de descans a l'hora de lluitar contra els que volen acabar contra el nostre model de convivència i la nostra llibertat», va afirmar la ministra, que va afegir que «per això, qualsevol acció dels militars espanyols en la lluita contra el terrorisme o garantir l'estabilitat en un país com el Líban és molt important».