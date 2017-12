Detingut per matar la parella de l'exdona

La Policia Nacional va detenir ahir a Medina del Camp (Valladolid) un home de 41 anys com a suposat autor de la mort d'un jove de 26, que era l'actual parella de la seva exdona, a qui havia apunyalat la nit anterior, després d'una discussió en el moment del canvi de custòdia d'un fill.

Segons ha explicat el subdelegat del Govern a Valladolid, Luis Antonio Gómez, a les 22.40 hores de dimecres, el servei d'emergències va rebre diverses trucades des d'un establiment públic sol·licitant assistència mèdica per a un home que havia entrat en un local després d'haver patit una agressió per arma blanca. La víctima va ser traslladada en ambulància a l'hospital comarcal, però no va poder superar la intervenció que li va ser practicada per la ferida que presentava en l'abdomen.

La Policia va esbrinar que el jove era la parella d'una dona i que els fets es van registrar quan tots dos anaven a recollir al fill d'ella de casa dels seus avis paterns. L'avi no va voler donar al nen a la mare fins que no arribés el pare del menor, que tenia part de la custòdia sobre el mateix. Quan va arribar finalment el pare i exparella de la dona, es va iniciar una discussió entre tots tres que va acabar desembocant en l'apunyalament mortal del jove de 26 anys. No consten antecedents per maltractaments.