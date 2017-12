L'exfutbolista George Weah serà el proper president de Libèria

L'únic africà guanyador d'una Pilota d'Or, l'exfutbolista George Weah, serà el nou president de Libèria, amb gairebé la totalitat dels vots escrutats de la segona volta de les eleccions celebrades dimarts.

Segons els resultats provisionals anunciats ahir per la Comissió Electoral Nacional (NEC) de Libèria, Weah, del Congrés pel Canvi Democràtic (CCD), va obtenir el 61,5% dels vots enfront del 38,5% de l'actual vicepresident del país, Joseph Boakai, del Partit de la Unitat (PU).

El recompte del 98,1 per cent dels vots va confirmar el que les enquestes assenyalaven en els últims dies: Weah, favorit a la segona volta dels comicis, serà el nou president del país en substitució de l'actual mandatària, Ellen Johnson-Sirleaf, en el càrrec des del 2005 i que havia esgotat els dos mandats permesos per la Constitució.

El proper 22 de gener, quan està previst que juri el seu càrrec com a president, se celebrarà el primer traspàs de poders entre dos presidents elegits democràticament en els últims 73 anys a Libèria.

«Sento profundament l'emoció de tota la nació» davant la «ingent tasca de la qual em faig càrrec», va tuitejar Weah després de ser declarat guanyador.

L'exdavanter, considerat per la FIFA com a millor jugador africà del segle XX i recordat especialment per la seva etapa en el Milan, equip amb el qual va guanyar dues lligues en els 90, ha necessitat dos intents per convertir-se en cap d'Estat.