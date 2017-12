Mor una dona a Jaén després de dotze hores en urgències sense ser atesa

Una dona de 64 anys va morir a la sala d'urgències de l'Hospital San Juan de la Cruz, d'Úbeda (Jaén), on va passar dotze hores en una llitera sense que ningú s'adonés de la seva presència i sense ser atesa.

Els fets van ocórrer el 21 de desembre quan la dona es va trobar malament en la residència de gent gran on vivia a Quesada (Jaén) i, per recomanació del metge, va ser traslladada a l'hospital d'Úbeda, acompanyada per una auxiliar.

Al centre hospitalari es van fer càrrec d'ella i passades les dues del migdia va quedar en una llitera en la sala d'espera, on fins i tot la van cridar diverses vegades però, com que no estava en condicions de contestar, van pensar que se n'havia anat.

A les deu de la nit va haver-hi un canvi de torn, cap a les dues de la matinada un professional de l'hospital va preguntar qui era la dona, a la qual havia vist respirar amb dificultat, i quan van aproximar-se per comprovar-ho es van adonar que havia mort.

Llavors es van posar en contacte amb la família i amb l'autoritat judicial, per la qual cosa va acudir a l'hospital la Policia Nacional i s'ha obert una investigació.

La direcció de l'hospital va emetre un comunicat en el qual anuncia que ha obert una informació reservada sobre la defunció d'aquesta pacient i que està recopilant totes les dades sobre el cas per «determinar les circumstàncies en les quals s'ha produït la defunció i, a partir de les conclusions d'aquesta, prendre les mesures necessàries».