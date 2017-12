Almenys dotze morts en un incendi declarat a un bloc de pisos a Nova York

Almenys dotze persones van morir ahir en un incendi que es va declarar dijous a la nit a Nova York en un bloc de cinc pisos al districte del Bronx. El balanç de morts, que compta amb cinc menors d'edat tres de les quals són nenes d'1, 3 i 7 anys, pot seguir pujant, atès que hi ha quatre persones que es troben en estat crític. La cerca de persones però ja va donar-se per acabada ahir a la nit.

El màxim responsable del cos de bombers de Nova York, Daniel Nigro, va explicar ahir en una roda de premsa que la causa de l'incendi podria haver estat nen de 3 anys que jugava amb una estufa de la cuina. El foc hauria començat sense que la mare, que es trobava a l'immoble se n'adonés. Seguidament aquesta va marxar de l'apartament amb el nen de tres anys i l'altra filla de dos anys i s'hauria deixat la porta oberta. Aquest fet hauria provocat que les flames es desencadenessin més ràpidament, i que l'escala actués com a xemaneia. L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, que el dilluns comença el seu segon mandat com a regidor, va qualificar la tragèdia com el pitjor incendi en una quart de segle, i va destacar especialment que hagi tingut lloc enmig de les festes nadalenques.

L'immoble no complia amb almenys sis normes de seguretat contra incendis, segons els registres de la ciutat, però encara no se sap si algun d'aquests factors podria haver evitat la tragèdia. «De moment no sembla que hi hagués alguna cosa problemàtica respecte a l'edifici o les mesures de seguretat a l'edifici», va explicar De Blasio. A més, la tragèdia va tenir lloc durant una nit especialment freda a causa d'una onada de fred polar que està afectant a la ciutat.

El precedent més recent d'un incendi de gran magnitud es va registrar el 25 de març de 1990, quan 87 persones van morir arran d'un foc que es va iniciar a la discoteca «Happy Land», del Bronx, un districte amb una forta presència de representants de la comunitat llatina de la ciutat.