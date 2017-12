Detingut el principal sospitós del cas Diana Quer per un altre intent de segrest

El detingut ahir per l'intent de segrest d'una jove a Boiro (la Corunya) va ser a les festes de A Pobra do Caramiñal el 22 d'agost, la nit que va desaparèixer Diana Quer d'aquest poble de la Corunya, segons van confirmar a Europa Press fonts de la recerca. Es tracta d'un veí de Rianxo, José Enrique A. G., Quique, també conegut pels veïns amb l'àlies de «el Chicle», de 41 anys. Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) tracten d'aconseguir proves que ho vinculin amb la desaparició.

Les alertes van saltar quan es va tramitar el 26 de desembre una denúncia d'una jove que deia que aquest home li havia intentat robar el mòbil intimidant-li amb un ganivet i que havia intentat introduir-la en el maleter del vehicle. La detenció es va realitzatrexclusivament per la temptativa de segrest de la noia a Boiro. «El Chicle» va ser traslladat a dependències de la Guàrdia Civil a la Corunya.

L'home figura en la llista de sospitosos per la desaparició de Diana Quer i va ser en el seu moment interrogat pels investigadors de la desaparició de la jove madrilenya a Pobra do Caramiñal, tot i que mai va ser detingut.



Un cotxe similar

Una de les principals línies de recerca se centra en el cotxe marca Alfa Romeo de color negre de «el Chicle». Un cotxe de les mateixes característiques va ser vist el 22 d'agost de 2016, el dia que es va esfumar la pista de Diana, en el trajecte que uneix A Pobra do Caramiñal i Rianxo.

L'home viu a Outeiro, parròquia de Rianxo, on també ha estat detinguda la seva parella. Els agents van inspeccionar el domicili familiar. A tots dos se'ls va prendre declaració amb anterioritat en el marc de les diligències per la desaparició de Diana Quer, encara que sense avanços en la recerca que porta el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Ribeira, que fa sis mesos va arxivar el cas per falta d'indicis sobre sospitosos.

A més, el detingut té antecedents per tràfic de drogues i també per algun episodi violent. Boiro, on suposadament va intimidar a una jove dilluns passat, i Rianxo, on viu, són dos pobles de la Corunya separats per uns 15 quilòmetres.Aquest últim municipi es troba al seu torn a tan sol dos quilòmetres de la ria de Taragoña on un mariscador va trobar el telèfon mòbil de Diana Quer el 27 d'octubre de 2016, dos mesos després de la desaparició de la jove madrilenya.

Fonts de la investigació insisteixen en què la connexió entre la detenció de l'home per intent de segrest i la desaparició de Diana Quer es troben en una fase prematura i que s'està treballant en aconseguir proves i revisar les ja obtingudes amb anterioritat.

Drogues i presó

Al detingut i investigat per la desaparició de Diana li consten antecedents per tràfic de drogues pels quals va ser detingut i enviat a presó en 2007. També té antecedents per agressió sexual i va ser un dels sospitosos en la desaparició de Diana Quer.

L'any 2007 el cotxe de l'ara detingut i el d'una altra persona van ser interceptats a Lalín (Pontevedra) i en el registre els agents van trobar dos quilograms de cocaïna.

Aquesta detenció formava part de la denominada Operació Piñata, en la qual van ser confiscats 19 quilograms de cocaïna, 9 d'haixix, 23.000 euros en efectiu, tres vehicles i una premsa. En aquell moment a J.I.A.G., «El Chicle», li constaven ja antecedents per altres delictes com a agressió sexual o lesions.