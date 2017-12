Mor Carmen Franco, filla del dictador, als 91 anys, per un càncer

La filla única del dictador Francisco Franco, Carmen Franco Polo, va morir ahir als 91 anys al seu domicili de Madrid, segons va confirmar el seu net Luis Alfonso Borbón a través d'Instagram.

Aquest dijous, la seva filla Carmen Martínez-Bordiu va confirmar en declaracions a TVE que el dia de Nadal va rebre l'extremunció perquè la seva salut havia empitjorat els darrers dies. Franco serà enterrada a la cripta de la catedral de l' Almudena juntament amb el seu home, Cristóbal Martínez-Bordiú, marquès de Villaverde, segons va dir la seva filla gran, Carmen Martínez-Bordiú.

Nascuda a Oviedo el 1926, patia un càncer terminal que li van diagnosticar aquest estiu. Franco va néixer dos anys i mig després del casament dels seus pares, Maria del Carmen i Francisco Franco. Tot i que es deia Carmen, va ser coneguda per diversos àlies, com Nenuca, Carmelilla, Carmencita, Cotota i Morita. El seu pare l'adorava, i ella ha deixat constància de la seva bona relació al llibre de memòries Franco, mi padre, dels historiadors Stanley Payne i Jesús Palacios. Així mateix, també era la presidenta de la Fundació Nacional Francisco Franco, entitat que va demanar una oració per la seva ànima.

Carmen Franco es va casar el 10 d'abril a la capella del Palau del Pardo amb el cirurgià Cristóbal Martínez-Bordiu, desè marquès de Villaverde, amb qui va tenir set fills, nascuts tots al Palau del Pardo. Després de la mort del seu pare, Francisco Franco, el rei Joan Carles li va concedir el títol de duquessa de Franco amb grandesa d'Espanya. Actualment residia a Madrid i era Dama de l'Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem i Dama Gran Creu de l'Orde Civil de Beneficència (1962). El 19 d'octubre del 2013 va ser nomenada Dama del Reial Cos de la Noblesa del Principat d'Astúries.

D'altra banda, el portaveu de la coalició gallega d'esquerres «En Marea» Luis Villares va dir ahir que havia arribat el moment que la família Franco retornin l'herència de «l'espoli». Villares va assegurar en roda de premsa que «l'única herència» que admet el seu grup com a «legítima» per part de la família franco és el retorn dels béns que segons aquest van ser espoliats als seus propietaris legítims, com el Pazo de Meirás i les estàtues d'Abraham i Isaac.