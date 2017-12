Perú Milers de persones protesten a Lima contra l'indult a Fujimori

Milers de peruans van marxar ahir pels principals carrers del centre històric de Lima. Milers de persones van començar a manifestar-se de manera simultània a les principals ciutats del Perú per protestar contra l'indult concedit pel president Pedro Pablo Kuczynski a l'empresonat exmandatari Alberto Fujimori, que l'eximeix d'una condemna per delictes de lesa humanitat. Sota el lema l'«indult és un insult», les marxes tenen l'objectiu d'expressar la indignació de gran part de la població peruana per la decisió presa per Kuczynski la passada Nit de Nadal, quan a Fujimori encara li quedava per complir més de la meitat de la seva condemna de 25 anys de presó.