El telèfon de Diana, clau en la investigació

Els agents van acotar la investigació unint el trajecte entre A Pobra do Caramiñal, el poble on estiueja la família de Diana Quer i on va desaparèixer el 22 d'agost del 2016, i la ria de Taragoña on un mariscador va trobar l'iPhone 6 de color blanc de la jove de 18 anys. Fa sis mesos el jutge va archivar el cas sense trobar un sospitós.

Els agents de l'UCO van netejar el telèfon de Diana i van utilitzar tecnologia israeliana per desbloquejar el terminal. La mare de la jove, Diana López Pinel, va assegurar que els agents de la UCO li havien confirmat que el telèfon va registrar set intents fallits de desbloqueig abans de ser llançat a la ria, segons es va desprendre de l'anàlisi que va realitzar el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil (SECRIM).

L'aparició del mòbil de Diana Quer va reforçar la tesi que la jove va poder pujar en un cotxe que es va desplaçar fins a la zona de Taragoña-Rianxo. La UCO va prendre desenes de testimoniatges i va revisar càmeres de trànsit, a més de rastrejar el senyal emès pels telèfons mòbils en les hores posteriors a la desaparició de la jove madrilenya. Diana Quer va ser vista per última vegada entorn de les 2.40 hores quan suposadament tornava a peu de la revetlla en direcció a la casa on dormia la seva família.