Creix el clima de tensió a l'Iran

el govern iranià va prohibir ahir als seus ciutadans participar en manifestacions no autoritzades, després de tres dies de protestes en contra de la pujada dels preus i la corrupció. Ahir, per tercer dia consecutiu, van continuar les protestes contra les polítiques del govern, en diferents ciutats del país, on centenars de persones van sortir al carrer i van corejar lemes contra el govern i el sistema de la República Islàmica de l'Iran.