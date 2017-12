Troben el cadàver de Diana Quer

La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver de Diana Quer, la jove de 18 anys desapareguda a l'agost de 2016 en A Pobra do Caramiñal (la Corunya), a l'interior d'un pou en una nau industrial, han informat fonts de la investigació.

Des de primera hora d'avui agents de la Guàrdia Civil custodien una nau industrial a la parròquia d'Asados, a Rianxo (la Corunya) d'on és originari José Enrique Abuín, conegut com 'El Chicle' i principal sospitós en el cas, i a pocs quilòmetres del seu habitatge habitual, on estava previst un registre avui a les 8.30 hores.

No obstant això, els agents s'han dirigit a aquesta nau industrial a uns quatre quilòmetres i allí acaba d'arribar la comitiva judicial, després de la qual ha acudit un cotxe fúnebre.

Fuentes de la Guàrdia Civil han explicat que esperaven per l'arribada de la comitiva judicial per a l'extracció d'un cadàver en un pou, que correspondria a Diana Quer, mancant les anàlisis que ho confirmin definitivament.

De fet, en l'exterior de la nau hi ha una unitat del Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, esperant per intervenir quan sigui requerit, així com un camió de bombers.

Segons fonts properes a la investigació, el cadàver va ser localitzat en les últimes hores després que el propi sospitós els donés indicacions per arribar al lloc.

A la zona hi ha un cordó policial que impedeix l'accés dels nombrosos periodistes que s'han apropat per seguir el registre i que s'han desplaçat des de l'habitatge habitual del sospitós, on estava previst també una inspecció.