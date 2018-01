Busquen dos menors a Sevilla després que el pare no els hagi retornat

La Policia Nacional de Sevilla està buscant dos menors, nen i nena de nou i deu anys, després que una dona hagi denunciat la seva desaparició després d'haver-los lliurat a la seva exparella i pare dels menors el passat 23 de desembre, en virtut del règim de visites acordat per tots dos, i després que aquest no els hagi lliurat una vegada expirat el termini de la visita, el passat dia 30, en el punt acordat a Granada, residència habitual dels petits, segons van confirmar fonts policials.

Un portaveu de la família materna va informar que, davant les festes nadalenques, es va acordar un període de vacances segons el qual els petits, Manuel i Violeta Lebrón, passarien amb el pare del 23 al 30 de desembre i, posteriorment, tornarien a estar amb la mare, que gaudeix de la custòdia de tots dos. Tal com consta en la denúncia, presentada per la mare dels menors aquest mateix 1 de gener davant la Policia Nacional de Sevilla, des del dia 23, data en la qual els hi va lliurar al pare, «no té cap coneixement del parador dels seus fills».