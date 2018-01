Cas Diana Quer | Aquesta és la declaració de 'El chicle' a la Guàrdia Civil

Aquest és el relat íntegre de la declaració de 'El Chicle' sobre la mort de Diana Quer davant la Guàrdia Civil quan va ser detingut el passat cap de setmana. En ella parla d'un atropellament accidental, única versió que ha estat avalada per l'advocat i que recollia el programa 'Espejo Público'. Tot i això, segons ha transcendit, hi hauria una altra confessió davant testimonis no recollida de manera formal, en la qual hauria admès segrest i mort per estrangulament.

A continuació, es reprodueix aquesta declaració oficial:

"Vaig sortir a robar gasoil. Estava pel supermercat Eroski de Pobra quan vaig fer marxa enrere ràpid i fort i llavors vaig notar que colpejava alguna cosa forta; em vaig baixar del cotxe i em vaig trobar a una noia sota.

La vaig tocar i estava morta. S'havia donat amb el cap a la vorada i no responia. Em vaig espantar perquè estic en llibertat condicional per un tema de droga i m'haurien ficat a la presó. La vaig posar al seient del copilot i la vaig portar al polígon de Pobra, prop de l'autovia del Barbanza.

Vaig tornar a casa però no em vaig quedar tranquil, així que vaig tornar a pel cos. El vaig pujar al cotxe i el vaig traslladar al port de Taragoña, on el vaig llançar".



'El Chicle': Una altra versió no formal sobre la mort de Diana Quer

Al marge de la declaració oficial que 'El Chicle' va realitzar a la Guàrdia Civil sobre la mort de Diana Quer, la que està recollida en l'expedient judicial i que és l'única reconeguda per la defensa, hi ha un altre testimoni del detingut, en el qual dóna una versió molt diferent d'aquest suposat atropellament accidental.

En aquest relat, José Enrique Abuín explicaria com va utilitzar unes brides per immobilitzar-la després de pujar-la al cotxe a la força i com va portar el seu cos fins al pou de la nau abandonada de Asado, a Rianxo.

Aquest és el relat que recull Espejo Público:

"Era al pont de Pobra, al final del pont marítim. El vaig creuar, vaig observar les caravanes dels firaires i vaig pensar en robar-los el gasoil. Vaig veure Diana allà i sense voler li vaig donar amb el cotxe, però no li vaig fer res, només que del cop li va caure el telèfon a terra i se li va trencar. Em vaig baixar del cotxe per veure què havia passat i es va posar a cridar-me com una boja, dient que em volia denunciar, que havia d'anar amb compte. Li vaig dir que pugés al cotxe però es negava; vaig intentar calmar-la però com que no ho aconseguia vaig agafar unes brides i li vaig lligar les mans.

La vaig asseure al lloc del copilot. Perquè no es mogués molt li vaig posar les brides, subjectant-la pel coll al reposacaps del seient. Vaig sortir disparat d'allí amb el cotxe. En el camí es resistia i cridava molt; potser vaig apretar en algun moment la brida. La qüestió és que va callar de camí a Rianxo. Em vaig espantar, la vaig portar fins al pou de la nau abandonada. Abans hi va haver una fàbrica de gasoses i al pou hi havia una deu que jo havia vist. Allà vaig llançar el seu cos."