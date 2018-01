Cas Diana Quer | L'àudio de WhastApp que va delatar a 'El Chicle'

Va succeir el 23 de desembre a Boiro. Un individu assalta a una jove, segons va relatar ella mateixa davant la Guàrdia Civil, proporcionant una descripció molt detallada de l'home i del seu vehicle que va portar els agents fins a José Enrique Abuín. El Chicle, segons la seva denúncia, hauria intentat robar-li el mòbil i, a punta de ganivet, va tractar d'introduir-la al maleter d'un vehicle.

El fet va agafar per sorpresa a les forces de seguretat, ja que segons van explicar aquest matí en roda de premsa, en saber-se sota vigilància no van pensar que anés a actuar de nou. No obstant això, en aquesta ocasió la sort no va estar del seu costat. La jove va veure dos homes que s'acostaven i va cridar demanant ajuda, per la qual cosa El Chicle, espantat, va emprendre la fugida. I no només això. La noia, que portava el mòbil a la mà en el moment del succés, va prémer el telèfon contra el seu cos activant de forma involuntària la gravació d'àudio del WhastApp. Tot l'episodi va quedar gravat.

La veritat és que des de novembre de 2016 Abuín era el "principal sospitós" de la desaparició de Diana Quer per a la Guàrdia Civil. El mòbil el situava en el mateix lloc que Diana Quer quan se li va perdre la pista. Fins i tot el senyal de tots dos telèfons i en un tram "de les 2.52 a les 2.58 hores".