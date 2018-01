«El Chicle» es va emportar Diana Quer «per la força i obligada»

"Se la va emportar per la força i obligada". Així de contunent s'ha mostrat avui la Guàrdia Civil durant la llarga roda de premsa que ha ofert aquest matí sobre el cas de Diana Quer. Manuel Sánchez Corbi, coronel de la UCO i Francisco Javier Jambrina, coronel de la Comandància de la Corunya han explicat els detalls de la recerca que, des del primer moment, situa a "el Chicle" com a principal sospitós de la mort de Diana Quer, desapareguda en la matinada del 22 d'agost en A Pobra do Caramiñal.

De fet, 'el Chicle', ja era des de novembre de 2016 el "principal sospitós" de la mort de la jove madrilenya, segons el coronel cap de la UCO. Les mostres d'ADN practicades al cadàver recuperat han ratificat que es tracta de la jove madrilenya, segons ha confirmat el delegat del Govern a Galícia, Santiago Villanueva.

La reconstrucció a l'agost de 2017 de la desaparició ocorreguda un any abans va permetre donar amb un firaire que va manifestar haver presenciat la discussió d'una parella, que la Guàrdia Civil entén que era Diana Quer i 'el Chicle'.

La Guàrdia Civil a explicat que un dels fets que el va situar en aquesta circumstància va ser la coincidència del trajecte que fa el seu mòbil "amb el qual fa el de Diana" aquella matinada i en un tram "de les 2.52 a les 2.58 hores".

A partir d'aquí, es va començar un seguiment que el detingut va detectar. En aquell moment, es va posar en contacte amb un agent de la Guàrdia Civil al qui va preguntar per què el seguien.

En aquesta "trobada informal", va dir que es trobava amb la seva dona a les festes de Pobra, tot i que amb posterioritat, després de ser citat el 30 de novembre a declarar com a testimoni, va dir que tots dos havien anat a robar gasolina.

"Tractàvem amb un professional de la delinqüència", ha explicat el coronel cap de la UCO davant els mesos que han passat fins a la seva detenció. No obstant això, ha dit que al novembre d'aquest any no tenien "cap dubte" que Abuín Gey era l'autor i que quedava per aclarir si havien participat més persones, fet que amb posterioritat van descartar.