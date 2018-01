Cifuentes diu que Aguirre no li ho va posar «fàcil» en la campanya de 2015

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va admetre que l'expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre no li ho «va posar fàcil» en la campanya electoral de 2015 i ara vol repetir com a candidata el 2019 perquè els ciutadans puguin valorar la seva gestió.

En una entrevista, Cifuentes va recordar com va ser l'última campanya: «Quan em vaig presentar a les eleccions la veritat és que va ser tot molt ràpid. Jo era a la Delegació del Govern, em van avisar per dir-me que seria candidata, amb prou feines vaig tenir temps de muntar un equip, amb prou feines vaig tenir temps de fer una campanya en condicions», va dir. No obstant això, entén que ara les coses «serien diferents» perquè coneix «més la Comunitat de Madrid», coneix «millor les necessitats dels madrilenys».

Per altra part, la presidenta de la Comunitat de Madrid va assegurar que no té cap «temor» a resultar imputada pel contracte de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid sent ella vicepresidenta del Parlament madrileny, assumpte inclòs en la trama Púnica, perquè és una cosa que «no pot passar». «No tinc cap temor perquè jo sé que allò es va fer conforme a la legalitat en tot moment», va indicar.