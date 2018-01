La mare de 'El Chicle': "El meu fill és un monstre, un assassí"

La mare de José Enrique Abuín Gey, 'El chicle' i autor confés de la mort de Diana Quer, ha qualificat al seu fill com "un monstre i un assassí", i ha demanat perdó a la família de la jove madrilenya.

"El meu fill és un monstre, un assassí. Jo no vaig criar un monstre però es va convertir en un, no puc més", ha relatat la mare de 'El chicle' en una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, que ha aprofitat per demanar perdó als pares i germana de Diana Quer.

"No esperava això del meu fill, sento molt el que estan vivint. Ho sento com si fos una filla meva", ha explicat la dona entre llàgrimes.

Acompanyada per la tieta de l'autor confés de la mort de Diana Quer, la mare ha narrat al costat de la casa de 'el Chicle' a Taragoña (Rianxo) la "vergonya" per la qual està passant la seva família. "No surto de casa perquè és una vergonya, un dolor molt gran. Estem en tractament psicològic", ha assenyalat.

La mare de 'el chicle' ha demanat davant les càmeres de televisió al seu fill que digui "tota la veritat tot i que es podreixi a la presó". "Per què has fet això tenint una filla i una dona?", S'ha preguntat.

"El meu fill és xulesc i mentider, però mai el vaig veure agressiu o violent", ha explicat la dona, per afegir que quan li preguntaven a 'el chicle' per la mort de la jove madrilenya ell responia que "el que hagués fet això no tenia perdó".

D'altra banda, la mare també assegura que l'esposa de 'el chicle' està "destrossada" i que "ja no l'estima". "Em diu que si ha de passar-se tota la vida a la presó que així sigui, i es pregunta amb qui vivia realment", ha detallat.