La marihuana recreativa ja és legal a Califòrnia

"Estem molt excitats, i una mica nerviosos també. Hi ha tres vegades més gent del normal", explica Nicole Salisbury, de 35 anys, propietària de la botiga de marihuana Green Pearl Organics a Desert Hot Springs.

Es tracta del primer dia de venda i de consum legal de la marihuana recreativa a Califòrnia, l'estat més poblat del país que, després de ser pioner de la marihuana medicinal des de 1996, s'ha convertit de facto en el major mercat mundial legal d'aquesta fulla.

Des de fa diverses setmanes, el telèfon de Nicole no deixa de sonar. Ciutadans d'altres estats criden per preguntar: "Veneu marihuana recreativa?", relata.

Vuit estats nord-americans, entre ells Colorado, l'estat de Washington i la capital, han legalitzat ja la droga, que segueix sent il·legal a nivell federal.

Aquest dilluns, en totes les parts de l' "Estat d'Or" els amants de la marihuana feien cua als dispensaris oberts i habilitats per a vendre aquesta droga amb fins recreatius.

En Green Pearl Organics, l'equip està en peu des de les vuit del matí informant als clients sobre els diferents productes (concentrats, pastissos d'herba, flors de cànnabis calmants, flors de cànnabis euforitzants ...).

Després d'un matí tranquil, com sol ser habitual al dia següent de les festes, la botiga al migdia és plena i els estocs de queviures comencen a escassejar.

Ara per comprar cànnabis només cal tenir més de 21 anys i mostrar un permís de conduir o un carnet d'identitat, encara que sigui d'un estat on estigui prohibit, i els clients parteixen amb una bossa blanca segellada.

"Tothom surt guanyant"

A la sala d'espera de Green Pearl Organics, s'alternen homes i dones de totes les edats, molts d'ells ciutadans d'aquesta regió del desert californià, situada a dues hores de Los Angeles.

" És genial no haver de consultar a un metge", s'alegra Andrew Jennings, 1 texà de 32 anys, que explica que en el seu estat d'origen "no hi ha ni un sol lloc per comprar cànnabis legalment, amb o sense permís medicinal".

"Molta gent creu que consumir marihuana és quedar-se en una butaca veient la tele, però segons la varietat i la intensitat que un pren, pot augmentar la concentració", afirma aquest barbut somrient en pantalons curts que fa la cua acompanyat per la seva nòvia, professora de ioga.

"Entenc que alguns (pensin que és perillosa), però si es ven alcohol en aquest país, llavors es pot vendre legalment marihuana. A més, això aporta ingressos fiscals. Nosaltres vam aconseguir bona marihuana que ha estat provada, tothom surt guanyant", assenyala.

Christina, una terapeuta de 50 anys, ha vingut per provar els olis de cànnabis, esperant que l'ajudin a millorar el seu equilibri hormonal i a calmar la seva ansietat.

"Provo aquestes medicines naturals, (però) no vull convertir-me en una porrera", explica aquesta mare que no vol que el seu fill de 12 anys sàpiga que compra productes elaborats a partir de marihuana.

Menys "glamour" i rica que la veïna Los Angeles, Desert Hot Springs espera convertir-se en una destinació per a enamorats o curiosos de l'herba procedents de tot el país.

Molts emprenedors compren magatzems per conrear, com Nicole Salisbury, que cultiva les seves plantes a la part posterior de la botiga mentre treballa per a una xarxa d'agricultors.

L'ajuntament, i fins i tot la policia, es mostren favorables a aquesta indústria en plena expansió que, segons el gabinet d'estudis Arcview, hauria d'aportar 5.800 milions de dòlars d'aquí a 2021 a Califòrnia.

Per Nicole, que va obrir la seva botiga fa dos anys, la legalització arriba al costat d'una victòria personal: "Per fi no em fa vergonya dir què és el que faig a la vida. Abans, dir-ho era com si fos una prostituta".