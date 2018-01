El Chicle era el principal sospitós de la mort de Diana Quer des del novembre

El detingut el passat 29 de novembre amb relació a la mort de Diana Quer, desapareguda la matinada del 22 d'agost passat a A Pobra do Caramiñal (la Corunya), era el principal sospitós de la Guàrdia Civil des del novembre passat. La seva detenció es va precipitar, segons el coronel cap de la Comandància de la Corunya Francisco Javier Jambrino, a causa d'una «greu filtració a la premsa».

Aquesta filtració va fer que la Guàrdia Civil –que mantenia un seguiment sobre l'ara detingut es veiés «obligada a reaccionar ràpidament».

Així mateix, la falta de proves, la coartada de la seva família i el fet que José Enrique Abuín Gey fos «un criminal espavilat», en paraules de la Guàrdia Civil, han fet que la seva detenció per aquest cas no es produís fins divendres passat.

A més, la dona d'Abuín juntament amb la seva germana i el seu marit, en ser detinguts i en veure la vinculació de l'acusat amb l'intent de segrest d'una jove a Boiro el 26 de desembre, van canviar la «coartada» dels fets sobre on era El Chicle el dia que va desaparèixer la jove madrilenya.

Així ho han relatat, en una compareixença informativa, el delegat del Govern a Galícia, Santiago Villanueva; el coronel cap de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, i el coronel cap de la Comandància de la Corunya, Francisco Javier Jambrino.



Localització del cos

Villanueva va confirmar que les proves d'ADN han ratificat que el cos de Rianxo, localitzat en un dipòsit d'aigua potable, usat per a una antiga fàbrica de gasoses, és el de Diana Quer. «Es tracta d'una boca d'un metre i mig, cobert per una llosa de formigó», va explicarel coronel Jambrina, qui va precisar que es equips de submarinisme de la Guàrdia Civil van ser els que es van desplaçar al lloc.

«A uns vuit metres, amb una càmera es va veure que hi havia un cos ben conservat». Sobre això, va dir que estava subjectat per «dues cordes, una a la cintura i una altra a les espatlles i, en cadascuna de les cordes hi havia maons de formigó».



Descarten l'atropellament

Sobre la causa de la mort, tots dos es van remetre al que consta en les diligències de la Guàrdia Civil segons les quals Abuín va atribuir la mort de la jove a «un atropellament accidental», una cosa que el coronel Jambrina, a l'espera de l'autòpsia, va qualificar d' «impossible», ja que «deixaria algun rastre», va explicar, i el coronel cap de l'UCO va afegir que «hagués deixat algun rastre». Aquest últim, en un exhaustiu relat de la recerca, va defensar que no s'han escatimat «recursos, ni ganes» per a una recerca «difícil» per no haver-hi «testimonis, ni mòbil».

La recerca es va centrar, entre altres aspectes, a analitzar «40 càmeres». Amb l'aparició del mòbil de la víctima (un element clau pels investigadors ) l'octubre del 2016 i després de desbloquejar-lo el juny de 2017, es va aconseguir avançar en la investigació, ja que la informació del mòbil d'Abuín «coincideix» amb l' itinerari que va fer Quer. El coronel de l'UCO també va precisar que estan quadrant els fets «amb el passat» del detingut, que ja va ser acusat d'agressió sexual a la seva cunyada el 2005.

Per tot això, i en el marc d'una recerca que va portar a un anàlisi «de més de dos milions de dades» de telefonia mòbil, i en el qual es va investigar a tres cotxes -un d'ells el del detingut- es va acabar realitzant, des del novembre passat, un seguiment sobre l'ara detingut. No obstant això, El Chicle hauria percebut aquest seguiment per això va contactar, de manera informal, amb un agent.



Errors del detingut

«Aquí va cometre un error», va subratllar el coronel cap de la UCO, que va precisar que en aquesta trobada el detingut va dir que la nit que va desaparèixer Diana Quer va estar a les festes de Pobra amb la seva dona.

Després, en una declaració com a testimonis, tots dos dirien que van anar a robar gasolina, una versió que la dona va descartar una vegada detinguda.

Va ser el novembre passat quan la Guàrdia Civil va tenir clar que el detingut és l'autor de la mort de Quer, malgrat que, per exculpar-se, havia deixat, amb anterioritat, que la Guàrdia Civil examinés el seu cotxe i els havia lliurat el seu mòbil, tot i que l'havia buidat anteriorment alegant que funcionava malament. Fins i tot va haver-hi «converses preparades» entre ell i la seva dona. «És un criminal espavilat, algú que sap el que ha de fer», van apuntar des de la Benemérita en relació al seu passat delictiu.

La corporació municipal de Santiago de Compostel·la va guardar ahir un minut de silenci a la Praza do Obradoiro per condemnar el «feminicidi» de Diana Quer, que el regidor Martiño Noriega va titllar de «mort per violència masclista». Així mateix més d'un centenar de persones es van concentrar a Vigo i a d'altres ciutats com la Corunya per condemnar els fets.