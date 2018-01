Detenen l'expolicia que es va endur els dos fills per les festes de Nadal

Manuel Lebrón González, l'expolicia local d'Alcalá de Guadaíra detingut per la Policia Nacional després de ser denunciat per la seva exdona pel segrest dels seus fills Manuel i Violeta, de 9 i 10 anys, respectivament, que van ser localitzats i lliurats a la seva mare, passarà avui a disposició judicial a Sevilla.

Fonts de la Policia Nacional van assegurar que està previst que el detingut sigui posat a disposició judicial després que els agents el detinguessin a l'habitatge de la seva actual parella sentimental en la localitat de Dos Hermanas.

Manuel Lebrón va ser condemnat a dos anys i deu mesos de presó per maltractar i sotmetre a «contínues» vexacions a la seva exdona en presència dels menors, i compta amb antecedents per maltractaments, lesions i danys. Serà posat a disposició judicial per presumptes delictes de sostracció de menors, atemptat contra l'autoritat i lesions.

Un portaveu policial va explicar que la recerca, liderada per la Policia Judicial, es va iniciar dilluns, quan la mare dels menors es va personar en la Prefectura de Policia per denunciar la sostracció dels seus dos fills, i va «culminar» al voltant de dos quarts d'una del migdia en l'habitatge de l'actual parella del detingut amb la localització dels menors.

Va precisar que els agents desplaçats fins a aquest habitatge van entrar en la mateixa «amb l'autorització de la dona» i van localitzar al detingut, que «en un primer moment» es «va parapetar» darrere dels seus fills, de manera que els policies, «en primer lloc, van posar fora de perill als menors», la qual cosa es va aconseguir sense que patissin «cap dany».

Seguidament, i una vegada que els nens ja estaven «fora de perill», segons va exposar el portaveu policial, el detingut va esgrimir un ganivet de «grans» dimensions amb el qual va agredir i va ferir a tres policies, que estan sent atesos a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla per diferents ferides i corts, mentre que els nens «estan perfectament i no han sofert cap tipus de lesió», segons va insistir.

El detingut «estava bastant agressiu» al moment del seu arrest, va explicar el portaveu de la Policia Nacional.

La Policia Nacional de Sevilla va iniciar una recerca per localitzar als dos menors després que la seva mare denunciés la seva desaparició després d'haver-los-hi lliurat a la seva exparella el passat 23 de desembre, en virtut del règim de visites acordat per tots dos, i després que aquest no els lliurés una vegada expirat el termini.