La Guàrdia Civil atura un regidor de la CUP de Reus mentre conduïa drogat

Oriol Ciurana, un dels dos regidors de la CUP de Reus que la setmana passada van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra per desobeir una citació del jutjat, ha estat multat per la Guàrdia Civil per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. Va ser en un control de trànsit disposat per agents de l'Institut Armat a la comarca valenciana de la Safor, quan el regidor cupaire va donar positiu per consum de marihuana.

Segons una informació avançada pel diari Las Provincias, el regidor va ser enxampat dissabte a la tarda en el marc d'un macrocontrol que la Guàrdia Civil havia desplegat durant tot el cap de setmana a Tavernes de la Valldigna, on se celebrava el popular festival de música Festivern. Oriol Ciurana va donar positiu per marihuana però en una quantitat que no va derivar en obertura de diligències penals sinó que es va resoldre amb una sanció administrativa i una multa. Oriol Ciurana havia estat detingut dimecres pels Mossos d'Esquadra a Reus per haver desatès, en dues ocasions, una citació de la jutgessa del Jutjat d'instrucció 2 on se'l requeria a ell, i a la seva companya a la CUP, Marta Llorens, per prestar declaració en relació amb la causa oberta per un presumpte delicte d'odi contra la policia.