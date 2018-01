La mare de la jove es personarà com a acusació particular en la causa judicial

La mare de Diana Quer es personarà com a acusació particular en la causa judicial que investiga la mort de la seva filla, tal i com va assenyalar ahir el seu advocat Pedro Víctor de Bernardo. El lletrat va anunciar que avui formularà la petició de personació en el procediment, després de la reobertura aquest dimarts de la causa al Jutjat d'Instrucció i Primera Instància número 1 de Ribeira.

El procediment va ser arxivat provisionalment a l'abril d'aquest any per falta d'indicis. Segons van confirmar ahir fonts del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), s'està acabant de redactar l'acte pel qual quedarà oficialment reobert el cas.

A l'espera que continuï la recerca, De Bernardo considera que el resultat de l'informi forense pot ser «determinant i fonamental» per esclarir els motius de la mort de Diana Quer, i d'aquesta forma el tipus delictiu pel qual poden acusar a El Chicle, assassí confés de la jove.