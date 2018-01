Els promotors de la carrossa LGTBI mantenen la Reina Maga 'drag queen'

Orgullo Vallecano, una de les associacions responsables de la carrossa per la normalització de drets LGTBI que participarà en la cavalcada de Reis de Puente de Vallecas va confirmar que mantindran a la seva Reina Maga 'drag queen'.

Un portaveu de l'associació va explicar que la carrossa és «una carrossa més» amb els seus reis i reines de les quals desfilaran pels carrers de Puente de Vallecas, a excepció que en el seu cas els tres Reis Mags seran representats per una dona blanca, una altra negra i una 'drag queen' per representar al seu barri, que és «multiracial, mestís, inclusiu i treballador».

Així mateix va reivindicar que la igualtat i la diversitat no se celebren solament el Dia de l'Orgull Gai sinó els 365 dies de l'any i va afirmat que els que diuen el contrari és que senzillament «no els veuen normals» i viuen en «una realitat paral·lela». A més, el portaveu va criticar que després d'haver col·locat al personatge televisiu Bob Esponja en una cavalcada sota un govern del Partit Popular es parli de «antitradició».

«Al final és masclisme i transfòbia i s'haurien de preguntar per què molesta tant que tres dones siguin les regnes magues en un barri multiracial», va incidir, per després recordar que l'any passat tres dones van representar als Reis Mags en la desfilada de San Blas i no va passar gens.

Finalment va confirmar que la participació de la 'drag queen' «per descomptat que es manté» i va assegurar que tractaran de ser respectuosos amb les tradicions.