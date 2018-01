El Chicle es nega a declarar davant el jutge, que manté imputada la seva dona

José Antonio Abuín Gey, 'El Chicle', autor confés de la mort de la jove madrilenya Diana Quer ia la presó provisional decretada pel Jutjat 3 de Ribeira el passat 1 de gener, ha tornat avui als jutjats de la localitat per declarar davant el jutge del cas, el titular d'Instrucció 1, que ha reobert la causa després de la troballa del cos de la jove. Abuín s'ha negat a declarar.

Abuín ha arribat als jutjats al jutjat a les 10.40 hores des de la presó, on roman aïllat, vint minuts abans del previst. Acompanyat per dos advocats, estava previst que s'acollís al seu dret a no declarar. Una estratègia que s'emmarca en la prudència davant els detalls revelats que invalidaven la seva declaració davant la Guàrdia Civil en què parlava d'atropellament accidental.

La dona de Abuín ha arribat a les 9 del matí i ha abandonat les instal·lacions passades les onze del matí. El jutge la manté com investigada com a possible coautora, però sense mesures cautelars. Els altres dos testimonis citats pel jutge no compareixeran avui. Rosa Rodríguez figura com investigada (antics imputats) a l'entendre que "no pot descartar-se en el moment actual la participació en els fets de la seva dona".

Rosario, detinguda amb el seu marit, va quedar en llibertat després de declarar davant la Guàrdia Civil i retirar la coartada que havia prestat al seu marit assegurant que la nit en què va desaparèixer Diana ella estava amb ell, extrem que ha confessat ara que no era cert. Assegura que no creia que el seu marit tingués res a veure amb el crim de la jove, però el jutge no té encara clar si a més de la coartada falsa li hauria pogut prestar una altra ajuda.

En l'acte de reobertura, el jutge veu indicis de delictes de detenció il·legal, de caràcter sexual, d'homicidi i fins i tot assassinat. Per tot això serà interrogat avui "El Chicle". Una germana de Rosario també serà citada, encara que com a testimoni, juntament amb el seu marit, ja que també van prestar coartada falsa al seu cunyat. Encara que igual que Rosario asseguren que creien que Abuín no tenia res a veure amb el crim de Diana.

L'acte judicial recorda que la causa es va sobreseure el passat mes d'abril en no poder ser dirigida enfront de cap persona determinada, però arran de les últimes investigacions policials practicades, "es desprèn l'existència de nous elements fàctics que corroboren els indicis anteriorment existents respecte a la possible comissió d'un delicte de detenció il·legal, existint així mateix indicis de la comissió d'un delicte d'homicidi o assassinat, en haver estat trobat un cadàver que correspondria a la persona desapareguda, existint igualment indicis respecte a la possible comissió enfront de la mateixa de delictes contra la seva llibertat sexual ". Uns fets, s'indica en l'acte, atribuïts a José Enrique Abuín.