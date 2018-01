Europa diu que Espanya no compleix amb quatre mesures d'onze contra la corrupció

El Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), conclou que que Espanya segueix sense complir quatre de les onze recomanacions contra la corrupció que li van fer al desembre de 2013 i que les altres set s'han complert solament parcialment. Això, no obstant suposa un avanç respecte a l'avaluació que l'organisme internacional va realitzar en l'estiu de 2016, ja que en aquell moment Espanya solament havia començat a aplicar cinc dels onze consells rebuts.

A més, afegeix que els parlamentaris haurien d'informar públicament dels regals que reben i els viatges als quals són convidats, així com oferir una sèrie de detalls sobre els seus crèdits financers.

Segons el GRECO, els progressos que s'han fet són «limitats» i el grau de compliment de les recomanacions segueix sent «en general insatisfactori». Ara hi ha un termini d'un any per informar de les accions dutes a terme per millorar la prevenció de la corrupció en el poder legislatiu i el judicial. Entre les principals recomanacions, subratlla la necessitat que es revisi el sistema de supervisió i control de les declaracions i normes de conducta.

Igualment, l'organisme recomana que s'adopti un codi de conductes ètiques i sobre possibles conflictes d'interessos, que sigui de coneixement públic i que assessori als parlaments.

D'altra banda, mostra preocupació per la independència, imparcialitat i transparència en el nomenaments d'alts càrrecs judicials.

Valora positivament que en 2018 es conclogui la modificació d'un Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF), que el Consell Fiscal adopti un codi de principis ètics --a l'espera que s'aprovi definitivament--, així com que sigui la pròpia Fiscalia General de l'Estat qui valori les declaracions de compatibilitat o incompatibilitat dels fiscals, en comptes que ho faci el Ministeri de Justícia.