Blair avisa els britànics que el temps per aturar el Brexit s'acaba

L'ex-primer minsitre britànic Tony Blair va advertir els ciutadans del Regne Unit que el temps per revertir el procés de sortida del país de la Unió Europea s'està acabant. Blair, que va estar al capdavant del Govern entre 1997 i 2007, va insistir que el Brexit únicament serviria per convertir el Regne Unit en un país més pobre i més feble. En aquest sentit, va alertar que l'actual primera ministra britànica, Theresa May, no ha resolt cap dels problemes existents sobre l'estatus d'Irlanda del Nord un cop es produeixi el divorci europeu.

«Estem cometent un error que el món contemporani no pot entendre i que les properes generacions no perdonaran», va asseverar Blair. «El 2018 serà l'última oportunitat per assegurar que tenim alguna cosa a dir sobre la qualitat de la relació amb Europa», va afegir.

Més d'un any i mig després que es dugués a terme el referèndum sobre el Brexit, el Regne Unit continua fortament dividit sobre la sortida del país de la Unió Europea, un esdeveniment que segons la primera ministra britànica tindrà lloc de forma definitiva el 29 de març de 2019.

Tant els adeptes com els contraris a aquesta mesura han assenyalat que el Brexit suposa el major moviment geopolític del Regne Unit des de la Segona Guerra Mundial. L'ex-primer ministre ha destacat en nombroses ocasions la importància de revertir el procés del Brexit i ha donat suport a altres veus contràries a la sortida de Londres del bloc comunitari, com la del president francès, Emmanuel Macron.