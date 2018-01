El Chicle no parlarà fins que es practiqui l'autòpsia de Diana Quer

Sense canviar la seva actitud respecte al dilluns passat, quan es va acollir al seu dret a no declarar davant la jutge de guàrdia, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, va tornar a mantenir-se en silenci davant el magistrat que instrueix la causa per la desaparició i mort de la jove Diana Quer i que el va tornar a enviar a la presó tant amb relació a aquest crim com per una agressió ocorreguda el dia de Nadal a Boiro.

Poc abans de tres quarts d'onze del matí, un furgó de la Guàrdia Civil procedent de la presó de Teixeiro traslladava El Chicle fins als jutjats de Ribeira, on havia estat citat per comparèixer davant del jutge Félix Isaac Alonso. El responsable del número 1 de la localitat va decidir, arran de la detenció de l'home divendres i de la troballa del cos, reobrir la instrucció, arxivada provisionalment a l'abril per falta d'indicis.

A les portes de l'edifici judicial esperaven Abuín Gey desenes de veïns, que el van rebre amb crits de «cabró» i «assassí» entre importants mesures de seguretat i nombrosos agents tant de Policia com de la Guàrdia Civil. Va accedir als jutjats des del garatge, tapat amb una caputxa perquè no es pogués veure el seu rostre.

L'actitud del Chicle a l'interior va ser la mateixa que va tenir, per consell dels seus advocats, dilluns passat, i va rebutjar respondre a cap de les preguntes de l'instructor. No ho farà, segons va avançar a la sortida el seu representant, Rubén Veiga, fins que es coneguin les dades de l'autòpsia practicada al cadàver de Diana Quer.

Després de negar-se a declarar en relació a la mort de Diana Quer, de la qual ell mateix es va confessar responsable davant la Guàrdia Civil abans de portar-los fins al cos, El Chicle va comparèixer davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de la mateixa localitat per un intent de segrest, de robatori i d'agressió que se li atribueix el dia de Nadal a Boiro.

Encara que aquest cas pertany al jutjat número 2, en aquesta ocasió Abuín Gey va comparèixer davant el jutge Alonso, que va fer el paper de substitut de la titular de la sala corresponent, que es troba absent aquests dies. Igual que en l'altre cas, El Chicle va rebutjar declarar.

No va ser fins cap a tres quarts de dues de la tarda que Enrique Abuín va abandonar els jutjats de Ribeira al mateix furgó de la Guàrdia Civil en el qual va arribar i rumb també a la presó de Teixeiro. Nombrosos agents de Policia van custodiar la seva sortida per evitar que la gent present, que li va cridar «assassí» i «fill de puta», s'acostessin al furgó.

Cap al migdia, el jutge va avalar la resolució emesa dilluns i va acordar que El Chicle romangui a la presó provisional, incomunicada i sense fiança pels delictes d'homicidi/assassinat, detenció il·legal i contra la llibertat sexual pel cas Diana Quer. Es va acordar, però, que la incomunicació del detingut finalitzi avui.

Sota la condició d'investigada per la mort de Diana Quer, encara que sense mesures cautelars, hi ha també la dona del Chicle, Rosario Rodríguez, que també va comparèixer en condició d'investigada, mostrant-se molt col·laboradora.