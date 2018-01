Dos morts i dos ferits per arma blanca en una baralla entre famílies a Màlaga

Dues persones van morir i dues més van resultar ferides per arma blanca en una baralla multitudinària entre famílies a la localitat malaguenya de Coín. Els fets es van produir cap a les cinc de la tarda, moment en què el Sistema d'Emergències 112 Andalusia va rebre diverses trucades per un altercat a la barriada de la Fuensanta. La Guàrdia Civil va coordinar un dispositiu de seguretat per evitar més altercats, per aclarir els fets i per detenir els presumptes autors. A més, efectius de bombers també es van desplaçar per sufocar el foc d'un vehicle incendiat. Els dos ferits van ser traslladats a l'Hospital Regional i al Virgen de la Victoria, tots dos a Màlaga capital. Els dos morts, segons les primeres indagacions, podrien tenir vincles familiars.

L'alcalde de la localitat, Fernando Fernández, va assenyalar que de moment desconeix l'origen de la baralla i va traslladar un missatge de «tranquil·litat» perquè «les Forces de Seguretat estan actuant i també la Policia Local». Així,va afegir que la situació «està controlada» per efectius de la Guàrdia Civil de la localitat i desplaçats des de la capital, «entre 40 i 45 agents», que romanien a la barriada i també al centre de salut on va morir una de les víctimes i que va ser tancat tancat per seguretat.