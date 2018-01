Empresonen l'expolicia que va segrestar els seus fills a Sevilla

La jutge de Primera Instància i Instrucció número 4 de Dos Hermanas (Sevilla) va ordenar l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança de Manuel Lebrón González, l'expolicia local d'Alcalá de Guadaíra detingut dimarts passat per la Policia Nacional després de ser denunciat per la seva exdona pel segrest dels seus fills Manuel i Violeta, de nou i deu anys, respectivament, que van ser localitzats i lliurats a la seva mare.

La jutge, en funcions de guàrdia, va enviar a la presó el detingut per un presumpte delicte d'atemptat a agents de l'autoritat, després que aquest ataqués els policies nacionals que van acudir al domicili en què es trobava per a la localització dels menors, tal com va sol·licitar la Fiscalia, i tot això pel risc de fuga, la possibilitat de reiteració delictiva i la gravetat dels fets. Aquestes diligències es portaran al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de la localitat, així com es va donar compliment a la requisitòria del Jutjat Penal número 6 de Sevilla per complir la sentència que el va condemnar a dos anys i deu mesos de presó per maltractaments.