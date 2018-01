Mor un home de 70 anys després de ser atacat per uns gossos a Castelló

Un home de 70 anys va morir a la Vall d'Uixó (Castelló) després de ser atacat per uns gossos que estan sent buscats per la Guàrdia Civil, segons van informar fonts de l'hospital de la Plana. L'home va ingressar a la matinada del passat 2 de gener a l'UCI de l'esmentat centre mèdic en estat crític per ferides compatibles amb mossegades de gossos i va perdre la vida a la tarda de dimecres. Després de localitzar l'home malferit en una finca agrícola de la Vall d'Uixó, es va donar avís a la Guàrdia Civil, que ha obert una investigació per localitzar els gossos i els seus possibles propietaris.