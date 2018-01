Apliquen a Abuín el protocol antisuïcidis

Institucions Penitenciàries va aplicar el protocol de prevenció de suïcidis a José Enrique Abuín Gey. A les tres de la tarda d'ahir va acabar la seva situació d'incomunicació decretada pel Jutjat. El seu advocat va aprofitar per portar roba a Abuín, però fins dilluns no mantindrà una reunió amb el seu client. Ara, en acabar la situació d'incomunicació, el detingut per la mort de Diana Quer podrà trucar per telèfon o comunicar-se als locutoris. Segueix en el mòdul d'ingressos, tot i que inclòs en el protocol de prevenció de suïcidis. Dilluns tindrà lloc una junta de tractament extraordinària per sol·licitar el seu trasllat a una altra presó, a més de demanar-se que sigui classificat de primer grau.