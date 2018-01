Els cunyats d'El Chicle també deixen el sospitós sense coartada

Els cunyats de José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, van ratificar en la seva declaració al Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (La Corunya) que no estaven amb l'autor confés de la mort de Diana Quer la nit en la qual la jove madrilenya va desaparèixer, de manera que «ja no li donen cobertura». Així ho va confirmar l'advocat dels pares de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que exerceix l'acusació particular, després de comparèixer davant del jutge la germana de la dona de Abuín i el seu marit, que, inicialment, i en el marc de les investigacions per aquest cas, havien manifestat a la Guàrdia Civil que estaven amb El Chicle aquella nit.

Amb posterioritat, una vegada que va transcendir l'intent de segrest d'una jove a Boiro i se'ls van ensenyar tant a ells com a la dona de Abuín proves de la vinculació d'aquest amb el cas, segons va relatar la Guàrdia Civil en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, van canviar la seva versió i van deixar de donar coartada al seu familiar.

Després de la seva declaració, el lletrat dels pares de Diana Quer va ratificar que tots dos havien manifestat en seu judicial «el que van dir en seu policial, i en conseqüència, ja no li donen cobertura a aquest individu».



«Res a veure» amb l'homicidi

D'altra banda, va destacar que els dos testimonis no tenen «res a veure amb aquest tema», en al·lusió a la mort de la jove madrilenya. Preguntat si està convençut que José Enrique Abuín va actuar sol, va manifestar que preferia «no entrar en qüestions» d'aquestes característiques fins estudiar un sumari «molt voluminós».

Paral·lelament, els dos joves que van auxiliar la jove que va denunciar un intent de segrest el passat Dia de Nadal a Boiro van declarar en qualitat de testimonis. Fonts jurídiques van assenyalar que els dos joves desconeixien que havien d'acudir al jutjat en qualitat de testimonis, de manera que els va haver d'anar a buscar la Policia Local perquè compareguessin. Per la seva banda, a la víctima de l'intent de segrest a Boiro ja se li va prendre declaració el passat diumenge 31 de desembre.