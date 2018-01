Detenen un home per tres agressions sexuals a portals d'edificis de Sevilla

Un individu de 31 anys va ser detingut ahir al matí per la Policia Nacional com a presumpte autor de tres agressions sexuals a noies joves comeses als portals dels seus habitatges, on les esperava, al sevillà barri del Tardón. Fonts de la investigació van confirmar que la primera de les denúncies va ser interposada per una jove cap a les quatre de la matinada del dia 25 de desembre, mentre que les altres dues denúncies van ser presentades per les altres dues joves a les set de la matinada i a dos quarts de vuit del passat dia 1 de gener.

Després de rebre totes aquestes denúncies, la Policia Nacional va decidir establir un important dispositiu en el marc del qual va poder identificar el suposat autor dels fets, al qual les joves també van reconèixer com el seu presumpte agressor i que previsiblement avui passarà a disposició judicial. El detingut esperava les joves prop del portal de casa seva i, quan aquestes es disposaven a entrar, es llançava sobre elles per immobilitzar-les i poder procedir a portar a terme les agressions a dins. En aquest marc, les mateixes fonts van assenyalar que l'agressió consistia bàsicament en tocaments, sense arribar a violació, i no es descarta que hi hagi més víctimes.