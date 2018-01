L'onada de fred polar que colpeja els Estats Units ha causat almenys 19 morts

L'onada de fred polar que està colpejant els Estats Units havia deixat fins al tancament d'aquesta edició almenys 19 morts als estats afectats, a més de milers de vols cancel·lats o ajornats. Els últims casos relacionats amb víctimes van ser un cos trobat a la vora del llac Winnebago al comtat de Fond du Lac, Wisconsin (nord-est), d'una persona que estava desapareguda des del 27 de desembre i que se suposa va morir de fred. També es va informar d'un home mort al comtat de Greenup, Kentucky (est), i hi ha informes de morts als estats de Texas i Mississipí (sud) i Michigan (nord-est).

La «bomba meteorològica», equiparable a un huracà hivernal, està colpejant amb duresa la costa est dels Estats Units i durant la jornada de dijous es van registrar inusuals nevades a Florida, inclosa la seva capital, Tallahassee, on feia tres dècades que no nevava. També hi va haver nevades rècord a Carolina del Sud i Geòrgia.

Per a ahir es van emetre alertes davant les nevades, forts vents i gelades que acompanyen aquesta ciclogènesi explosiva als estats de Virgínia, Massachusetts i Maine i es va advertir que en alguns punts del país arribarà a fer més fred que al planeta Mart. Les autoritats estan demanant precaució a la població i evitar en la mesura del possible els desplaçaments.

El Servei Meteorològic Nacional va advertir que la tempesta que assota la costa est «s'intensificarà ràpidament i produirà vents forts i nocius, que possiblement provoquin arbres caiguts, talls d'electricitat i inundacions costaneres». Igualment, va alertar de les grans onades i nevades que solen acompanyar aquest tipus de fenòmens meteorològics.

La previsió és que hi hagi fortes nevades a les costes de Geòrgia, Carolina del Sud i del Nord, fins a les platges de Maryland i Delaware durant el cap de setmana. De fet, dijous alguns aeroports com els de Savannah (Geòrgia), i Charleston (Carolina del Sud) van haver de tancar i cancel·lar la majoria dels vols.

Davant la gravetat del temporal, el Senat nord-americà va decidir suspendre una votació prevista per a dijous, davant el temor que molts dels seus membres no poguessin arribar fins a Washington a causa de la cancel·lació de vols o sortir de la capital.

A la ciutat de Nova York es van suspendre les classes, mentre a Filadèlfia s'esperaven temperatures d'uns 3 graus durant el cap de setmana, mentre que a Boston podrien caure fins als 7 graus sota zero.

L'aeroport de LaGuardia va cancel·lar el 90 per cent dels seus vols per a dijous mentre que el JFK va paralitzar els seus vols durant 24 hores. Poc després de la represa dels vols, l'aeroport també va tornar a posar en marxa la seva connexió per monorail.



Confirmació dels vols

Les principals aerolínies que operen al país, com American Airlines, Delta o United, van recomanar als que tinguessin previst volar amb elles que confirmessin abans l'estatus dels seus vols programats als aeroports de la costa est, sobretot a Nova York, Nova Jersey, Connecticut i Nova Anglaterra. «Els vols del JFK s'han reprès. Es demana als clients que comprovin amb les seves aerolínies les operacions individuals de vol abans de tornar a l'aeroport», van fer saber les autoritats de la infraestructura.