El Rei eludeix Catalunya en el seu discurs a la Pasqua Militar i elogia la Constitució

El rei Felip VI ha eludit Catalunya en el seu discurs durant la commemoració de la Pasqua Militar a Madrid. Després de discursos en que el Rei sí s'havia referit a la situació política i social al país, aquest dissabte no n'ha fet cap referència.

El monarca sí ha recordat que enguany se celebra el 40è aniversari de la Constitució espanyola, que ha definit com un "gran pacte de convivència" entre els espanyols i on resideixen els "drets i llibertats" de tots i el progrés econòmic i social. Contràriament al que ha passat a Madrid, a Barcelona sí hi ha hagut referència a Catalunya ja que el tinent general de l'exèrcit i representant de les forces armades a Catalunya, Fernando Aznar Ladrón, ha expressat la seva "confiança en que es respecti la legalitat" i el seu desig "que es recuperin la concòrdia i la cohesió social".

Felip VI ha aprofitat el seu discurs per posar en valor la Constitució espanyola i ha felicitat al seu progenitor i anterior monarca, Joan Carles I, pels seus 80 anys agraïnt-li la seva "lleialtat" a l'Estat espanyol i el seu compromís amb les forces armades. A banda d'això i un repàs i agraïment a la tasca d'aquestes forces armades, Felip VI no s'ha referit en cap moment a Catalunya ni al conflicte amb l'Estat.

En canvi en la celebració a Barcelona, Aznar Ladrón sí se n'ha referit expressant la seva confiança en el respecte a la llei i la recuperació de la concòrdia i la cohesió social. L'inspector ha qualificat el 2017 com un any "especialment greu i delicat en molts aspectes" de la societat catalana i que ha estat "marcat per la violència en les seves diferents manifestacions". Així, ha recordat els atemptats terroristes de l'agost a Barcelona i Cambrils i ha expressat el seu record per a les víctimes i l'ànim i solidaritat als seus familiars.

L'inspector ha fet balanç de la tasca de les forces armades, especialment centrant-se en aquells aspectes relacionats amb Catalunya i en el paper "fonamental" que juguen en àmbits com la protecció i control dels espais marítims de sobirania estatal o de l'espai aeri, entre d'altres. Aznar Ladrón també ha tingut un record per l'exministra de Defensa Carme Chacón, que va morir el passat abril.