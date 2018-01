Tres arrestats per la seva actuació durant la baralla multitudinària a Màlaga

Agents de la Guàrdia Civil van practicar les primeres detencions amb motiu de la baralla ocorreguda dijous a Coín (Màlaga), que es va saldar amb la mort de dues persones per arma blanca. Així, van arrestar tres individus com a presumptes autors de la mort dels dos homes i van prendre declaració a dos més en qualitat d'investigats.

Els agents, pertanyents a la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Màlaga, continuen amb la investigació, decretada secreta per la titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Coín. Als detinguts se'ls investiga per dos delictes d'homicidi i un altre en grau de temptativa, van apuntar, indicant que no es descarten més arrestos en les properes hores.

Els fets es van produir cap a les cinc de la tarda, quan el Sistema d'Emergències 112 Andalusia va començar a rebre nombroses trucades per un altercat amb navalles i pals a la barriada de la Fuensanta d'aquesta localitat.

Com a resultat, dos homes, membres d'una mateixa família, van resultar morts i dos ferits van ser traslladats a l'Hospital Regional i al Virgen de la Victoria, tots dos a Màlaga capital.

La Guàrdia Civil va posar en marxa i va coordinar un dispositiu de seguretat per evitar més altercats, per aclarir els fets i per detenir els presumptes autors. A més, efectius del Consorci de Bombers també van haver d'intervenir per sufocar el foc d'almenys un vehicle que va resultar incendiat a la mateixa zona.