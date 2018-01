Trump: "Sóc un geni"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a respondre a les acusacions d'incapacitat mental abocades en el recent llibre 'Fire and Fury', de Michael Wolff, descrivint-a Twitter com un "geni" caracteritzat per la seva "estabilitat".



"He passat de ser un home de negocis de MOLT èxit a estrella de la televisió a president dels Estats Units (en el meu primer intent). Crec que m'acredita no només com a llest, sinó com un geni ... I un geni molt estable, a més! ", ha escrit.





....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

El llibre de Wolff, 'best-seller' instantani,i "mancat dels elements més bàsics per relacionar causa i efecte".El text, criticat per la inexactitud de certs passatges, i ha estat objecte d'un intent de censura per part de la Casa Blanca que ha portat a avançar la publicació.Trump, que ha assegurat que, ha insistit a Twitter que és un model de seny. "Els dos actius més grans que he tingut en la meva vida han estat la meva estabilitat mental i que sóc realment intel·ligent. Hillary la corrupta (en referència al seu rival electoral, Hillary Clinton) també va intentar jugar aquestes cartes amb totes les seves forces i, com tot el món sap, va caure amb tot l'equip ", ha escrit.