La DGT dóna per acabat el rescat dels vehicles atrapats a l'AP-6

El director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Gregorio Serrano, ha anunciat la finalització de les operacions de rescat de vehicles que havien quedat atrapats sota el temporal de neu a l'AP-6, després d'hores de treballs de més de 240 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, la Guàrdia Civil i els tècnics de la Comunitat de Castella i Lleó per retirar els vehicles de la neu i netejar les carreteres.

No obstant això, la carretera romandrà tancada a causa de que la intensa nevada que cau a la zona podria continuar. "En aquests moments l'AP-6 està neta de vehicles i no queda cap vehicle atrapat. Roman tancada fins a comprovar l'evolució del temporal. A les 15 hores s'informarà de la situació", ha indicat Serrano a través del seu compte de Twitter.

Les operacions de rescat han hagut de realitzar-se en diversos punts de la carretera, pel fet que a última hora de dissabte van quedar atrapats conductors que circulaven per ella en diversos punts de la via, i han hagut de passar la nit sota el temporal, sense poder continuar la marxa fins al matí de diumenge. Segons el Ministeri de Defensa, les tasques de rescat s'han vist complicades perquè hi havia "nombrosos vehicles que, accidentats o atrapats, bloquejaven no només els carrils sinó els vorals, el que ha dificultat el pas dels vehicles d'emergències".



Problemes en altres punts del país



La neu caiguda des d'aquest dissabte ha obligat a tallar desenes de carreteres en diversos punts del país. La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per a aquest diumenge posa en avís de risc a 29 províncies per nevades, que es preveuen de més risc en la Rioja i Navarra (en aquesta última a més hi haurà risc per allaus) i on s'ha activat l'avís de màxim nivell (vermell) per risc extrem. A més, Astúries, Guipúscoa, Àlaba, Madrid, Sòria, Segòvia, Burgos, Àvila, Toledo, Guadalajara, Conca i Cantàbria activaran l'avís taronja per risc important causat per les nevades.

Altres províncies en què s'activaran avisos de nivell groc per la neu seran Jaén, Saragossa, Osca (on s'activarà a més avís groc per risc d'allaus), Terol, Albacete, Ciudad Real, Lleó, Palència, Salamanca, Valladolid, Barcelona, ??Girona , Lleida, Càceres, Lugo, Ourense i Biscaia.