La Grossa del Sorteig Extraordinari del Nen deixa 100 milions d'euros a Bilbao

El número 05685, premiat amb la Grossa del Sorteig Extraordinari del Nen, es va vendre íntegrament a l'administració de Loteries número 19 de Bilbao, a l'avinguda Lehendakari Agirre del barri de Deusto, i va repartir 100 milions d'euros. Segons Juanjo Elejalde, encarregat d'aquesta administració de Loteries que regenta la seva família, es va vendre tot a finestreta, de manera que el premi està «molt repartit». «S'ha venut part a Deusto, part a Arangoiti i a tot Bilbao, perquè aquesta és una administració molt de pas», va assenyalar, tot afegint que el bar Ziortza d'Arangoiti «n'ha comprat, de manera que l'amo de l'establiment m'imagino que n'haurà venut algun».

Elejalde va explicar que va vendre «50 sèries, 100 milions d'euros, cada dècim suposa 200.000 euros», i va assegurar que és la segona vegada que reparteix «un gran premi», encara que «la vegada anterior era petit i va ser per Nadal, concretament un número baix que va acabar també en 5, quan l'administració era a Gardoqui», regentada per la seva mare. «Per a mi és una alegria que hagi tocat a Deusto i a la gent d'aquí», va explicar.

Precisament, al bar Ziortza d'Arangoiti es van reunir nombrosos veïns afavorits amb la grossa en el sorteig del Nen. Tomás, propietari d'aquest establiment, va assegurar que hi podria haver venut «uns 132 o 133 dècims», de manera que el premi està «molt repartit per tot el barri». «Sento molta satisfacció», va assegurar l'amo d'un bar que ha repartit més de 26 milions amb la grossa del Sorteig Extraordinari del Nen d'aquest any. Cada basc va gastar una mitjana de 23,22 euros en la compra de dècims, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat.



Un segon premi repartit

Paral·lelament, el número 18442 va ser el segon premi del Sorteig Extraordinari de Loteria del Nen i es va vendre en part a Vitòria, Anoeta i Eibar. Dotat amb un total de 750.000 euros a la sèrie, el 18442 es va vendre també a València, Andalusia, Catalunya, Canàries, Madrid, Múrcia o Astúries. A Catalunya, es van vendre dècims premiats a Montcada i Reixac, Vic i Sant Andreu de la Barca.

Així, l'administració de Sant Andreu de la Barca ubicada al carrer de la Font número 4 va tornar a ser protagonista en repartir una desena de números del segon premi. L'establiment, que duu per nom «La Bruja Gitana», fa una dècada que ven números premiats a les rifes de Nadal i de Reis de forma ininterrompuda. Segons va explicar el propietari del negoci, Lluís Cortés, aquesta «sort» és fruit de la «constància i la professionalitat» de tota la seva família, que fa més de cent anys que es dedica a la venda de loteria, primer al carrer i des de l'any 1971 a través d'aquesta administració. Aquest 2018 els Cortés tenen previst ampliar el negoci, obrint un segon local a Barcelona. Tot plegat amb l'objectiu d'esdevenir un referent capaç de superar en vendes La Bruixa d'Or de Sort. «Fa deu anys que estem repartint premis de la Rifa de Nadal i el Sorteig de Reis de forma continuada i això és gràcies a la nostra professionalitat». Així de satisfet es va mostrar Lluís Cortés, per a qui el més important és «fer feliç la gent» i sobretot els veïns de Sant Andreu de la Barca. «Creiem que hem venut els dècims a ciutadans del municipi, en concret sabem que hi ha un premiat, que ja ens ha trucat, que duia més d'un número i està molt content», va assenyalar. Cortés, que es va mostrar convençut que la bona feina feta de tota la seva família –a l'adminsitració hi treballa també la seva dona i alguns dels seus 8 fills– permetrà convertir La Bruja Gitana en el referent de la loteria.