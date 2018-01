El Rei eludeix Catalunya en el discurs de la Pasqua Militar

El rei Felip VI va eludir ahir Catalunya en el seu discurs durant la commemoració de la Pasqua Militar a Madrid. Després de discursos en que el Rei sí que s'havia referit a la situació política i social al país, ahir no hi va fer cap referència. El monarca sí que va recordar que enguany se celebra el 40è aniversari de la Constitució espanyola, que va definir com un «gran pacte de convivència» entre els espanyols i on resideixen els «drets i llibertats» de tots i el progrés econòmic i social. El monarca va destacar l'esforç de les Forces Armades per la seva modernització i evolució «contínua» per adaptar-se als nous temps i va animar el món militar a continuar apropant-se a la societat civil perquè «la seguretat i la defensa nacional són una tasca de tots».

Felip VI va pronunciar aquest discurs en el saló del tron del Palau Reial durant la celebració de la Pasqua Militar, la primera a la qual han assistit els reis emèrits Juan Carlos i Sofia des de l'abdicació al juny de 2014.

Felip VI també va aprofitar per felicitar el seu progenitor i anterior monarca, Joan Carles I, pels seus 80 anys agraïnt-li la seva «lleialtat» a l'Estat espanyol i el seu compromís amb les forces armades.

Contràriament al que va passar a Madrid, a Barcelona sí que hi va haver referència a Catalunya ja que el tinent general de l'exèrcit i representant de les forces armades a Catalunya, Fernando Aznar Ladrón, va expressar la «confiança que es respecti la legalitat» i el seu desig «que es recuperin la concòrdia i la cohesió social».

L'inspector va qualificar el 2017 com un any «especialment greu i delicat en molts aspectes» de la societat catalana i «marcat per la violència en les seves diferents manifestacions», recordant les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

L'inspector va fer balanç de la tasca de les forces armades, especialment centrant-se en aquells aspectes relacionats amb Catalunya i en el paper «fonamental» que juguen en àmbits com la protecció i control dels espais marítims de sobirania estatal o de l'espai aeri, entre d'altres.

Per la seva banda, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va subratllar el compromís «sense reserves» de les Forces Armades amb la unitat d'Espanya i que creu que «no hi ha particularisme» capaç d'assegurar el seu futur com una nació «cohesionada, oberta, vertebrada i plural».

En el seu segon discurs en la Pasqua militar com a ministra, Cospedal va abordar el procés sobiranista català, encara que sense citar-lo expressament.

En aquest sentit, ha rememorat la circumnavegació a la Terra, realitzada per Magallanes i Juan Sebastián Elcano sota el pavelló de la Corona d'Espanya, i ho va definir com «el primer projecte polític de globalització en la història de la humanitat».

«Així va néixer i així va donar Espanya els seus primers passos: com una aspiració de vocació global. Avui, cinc segles després, commemorem aquella visió pionera entre les grans nacions que ha d'inspirar-nos en les hores d'incertesa i dificultat», va asseverar.