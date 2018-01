El temporal posa en alerta 37 províncies per neu, pluges i talls de carretera

El temporal de vent, neu, pluja i temporal de mar que afecta el país aquest cap de setmana posa en alerta avui fins a 37 províncies, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). El temporal ha comportat problemes a les carreteres i ha deixat una víctima, una dona que va ser arrossegada pel mar mentre s'entrenava a l'espigó d'un municipi d'Astúries. Tres homes més van resultar ferits mentre la intentaven rescatar.

Concretament, 29 províncies tenen avisos per nevades intenses, que es preveuen de major risc a La Rioja i Navarra (on a més hi haurà risc per allaus), on s'ha activat l'avís de màxim nivell per risc extrem. A més, Astúries, Guipúscoa, Àlaba, Madrid, Sòria, Segòvia, Burgos, Àvila, Toledo, Guadalajara, Conca i Cantàbria activaran l'avís taronja per risc important per les nevades.

Pluges a Catalunya

Cotes de neu baixes