Trump a les acusacions d'incapacitat mental: «Soc un geni i soc molt estable»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a respondre les acusacions d'incapacitat mental abocades en el recent llibre « Fire and Fury», de Michael Wolff, descrivint-se a Twitter com un «geni» caracteritzat per la seva «estabilitat». L'autor, en canvi, està convençut que les revelacions que detalla en el text acabaran causant el final anticipat de la presidència del magnat.

«He anat d'home de negocis de molt èxit a estrella de la televisió a president dels Estats Units (en el meu primer intent). Crec que m'acredita no només com a llest, sinó com un geni... I un geni molt estable, a més!», ha escrit.

El llibre de Wolff, «best-seller» instantani, el descriu com absolutament incapaç de prendre una decisió pragmàtica i «mancada dels elements més bàsics per relacionar causa i efecte».

El text ha estat confeccionat a través de més de 200 entrevistes, criticat per la inexactitud de certs passatges, i ha estat objecte d'un intent de censura per part de la Casa Blanca que ha portat a l'editorial a avançar la publicació.

Trump, que ha assegurat que tot el que es diu d'ell en el llibre és mentida, ha insistit a Twitter que és un model de seny. «Els dos actius més grans que he tingut en la meva vida han estat la meva estabilitat mental i que soc realment intel·ligent. Hillary la Corrupta (en referència la seva rival electoral, Hillary Clinton) també va intentar jugar aquestes cartes amb totes les seves forces i, com tothom sap, va caure amb tot l'equip», ha escrit.

Però per Wolff la idea principal del llibre que Trump està incapacitat per a ser president destà suficientment cimentada. «Està bastant clar que hi ha un efecte molt clar que «l'emperador està despullat», va declarar a la BBC Radio en una entrevista.



Acabar amb la presidència

«La història que he explicat sembla descriure aquesta presidència de tal manera que sembla que aquest home no pot fer la seva feina», diu, i afegeix, «i de sobte tot el món s'ha posat en pla «Oh, Déu meu, és veritat. Aquest és el fons de l'assumpte: la percepció i l'enteniment que aquest factor acabarà amb la presidència».

Malgrat Trump assegura que el llibre està ple de mentides i mai ha concedit cap entrevist amb Wolff, l'escriptor ho desmenteix i assegura que va parlar amb ell durant la preparació del llibre.

El llibre narra com ni tan sols el propi Trump confiava en la victòria electoral després de presentar-se amb l'única ambició de donar notorietat a la seva figura.