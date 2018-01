Una vintena de detinguts per una baralla d'ultres a Sevilla

Almenys 23 persones van ser detingudes després de protagonitzar una baralla d'ultres del Betis i el Sevilla als voltants del pont de la Barqueta de la capital andalusa, i que s'havien citat prèviament per WhatsApp suposadament per agredir-se.

Segons informa l'Ajuntament sevillà, els successos van començar sobre la 1 de la matinada, i als detinguts se'ls van confiscar diversos objectes contundents, com pals, ganivets, punxons i destrals.

El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, va indicar que no es descarten més detencions, així com que hi ha una persona ferida en un hospital com a conseqüència de aquests fets. El delegat explica que els ultres «han utilitzat les xarxes socials» per quedar, de manera que «ha estat un enfrontament sota una cita prèvia» realitzada a través de WhatsApp «per a una baralla».



Presó sense fiança

Pel que fa a la baralla de Coín, en què van morir dues persones, el diari El Mundo informava ahir que el jutjat va decretar presó sense fiança per a dos dels tres detinguts.