El 112 a cinc joves atrapats per la neu: «ja som grandets per saber el què fem»

"Ja som grandets". Aquesta va ser la resposta dels serveis d'emergència del 112 als joves que van quedar atrapats la nit passada a L'Angliru, Astúries, després d'accedir amb un vehicle tot terreny a una zona muntanyosa de matinada sense equipament adequat. El grup de set nois d'uns vint anys va quedar atrapat al seu cotxe a l'altura de la Cueña de las Cabras, per l'abundant neu que tapava el pas.

Eren dos quarts de 5 del matí i van avisar el 112. La Guàrdia Civil va intentar accedir al lloc amb ajuda d'operaris de l'Ajuntament de Riosa, que van acudir al lloc dels fets fora de l'horari de treball. Va ser impossible, per la qual cosa van demanar als joves que baixessin a peu mentre anaven a buscar-los trobada. No va ser fins a les dotze del matí quan el grup ja va quedar fora de perill.

L'enregistrament de la conversa entre els joves i els serveis d'emergència revela la tensió que es va viure en alguns dels moments per l'espera del rescat.

Fonts dels serveis d'emergència consideren temerària la conducta dels joves. Dos dels integrants del grup van optar per baixar pel seu propi peu. La resta, van esperar a la Guàrdia Civil, que al final, després de comprovar que era impossible transitar per la via, va demanar als joves que baixessin també a peu fins a prop de l'àrea recreativa de Viapará, havent de caminar sobre la neu uns tres quilòmetres abans de trobar-se amb els agents.

Els cinc joves que van decidir esperar a la Guàrdia Civil van romandre més de tres hores al vehicle fins que, a trenc d'alba i seguint les indicacions dels agents, van iniciar el descens a peu. Cap d'ells anava vestit amb roba de muntanya i tots portaven calçat de carrer. Algun, fins i tot, anava amb camisa i caçadora.

"Ens sentim desemparats i maltractats pel 112. No és normal que truquis per demanar auxili, et deixin tirat i es riguin de tu per telèfon", sostenen els afectats.

Encara que matisen les seves paraules, i així com entenen que el tracte del 112 no va ser el desitjat, sí que lloen la tasca de la Guàrdia Civil. "No ens van poder ajudar, però ens van intentar calmar i ens van fer veure que no ens estaven deixant tirats. Van ser molt professionals", destaquen.

Aquesta va ser la conversa telefònica gravada:

Operadora: "112 Astúries, en què puc ajudar-lo?

Jove: "Bona nit, som els nois que estem aquí a l'Angliru"

Operadora: "Però que és que han trucat ja anteriorment?

Jove: "Hem fet unta trucada anteriorment però portem tota la nit aquí, ja portem cinc hores i comencem a estar una mica angoixats"

Operadora: "Però què és el que ... a veure un moment no pengin"

(Se senten converses entre els joves)

Operadora: "Sí, vostès, que estan esperant la grua encara?"

Jove: "Mira, el noi de la grua ha arribat i m'ha enviat la ubicació i està a quatre quilòmetres. I el que no pot algú és baixar en camisa, sense jaqueta ..."

Operadora: "Doncs nosaltres no podem enviar-cap ajuda, han d'esperar que arribi el de la grua"

Jove: "Sou salvament, heu de treure'ns d'aquí"

Operadora: "A veure un moment"

(S'escolten més converses entre els joves)

Operadora: "Miri, estic comentant amb el cap de sala i diu que no, que no s'enviarà a ningú, que ja ho sap la guàrdia civil, que el cotxe pot quedar aquí, que baixin vostès caminant"

Jove: "Però si estem sense roba ..."

Operadora: "Ja, ja llavors, el que està sense roba haurà de quedar-se al cotxe esperant i els altres baixar i després portar-li"

Jove: "Estem tots en pantalons curts"

Operadora: "Ja, ja ho havien d'haver pensat abans de pujar amb aquest estat la carretera"

Jove: "Quan vam pujar hi havia quatre dits i ara portem cinc hores aquí esperant que algú solucioni alguna cosa i ja s'enganxa la neu a la tanca., A la tanca ... la tenim pel genoll. Com sortim, Explica-m'ho. Em sents"

Cap de sala del 112: "Senyor, som grandets per saber el que fem"

Jove: "Ja però és que quan hem pujat hi havia quatre dits"

Cap de sala del 112: "Quan han pujat, anem a veure, l'alerta ja estava donada"

Jove: "Però cinc hores aquí ..."

Cap de sala del 112: "Bé, doncs ... i si no es mouen seran més, eh?"

Jove: "D'acord, val"

Cap de sala del 112: "Feu-me vostès el favor de fer el mateix que els dos companys seus que han baixat caminant, facin vostès el mateix"

Jove: "Però és que han baixat fa tres hores"

Cap de sala del 112: "Bé, doncs aquest temps que han perdut"

Jove: "Hi ha un noi que està en camisa i estem ..."

Cap de sala del 112: "Doncs aquesta persona que es quedi al cotxe mentre vostès van a per roba per a ell"

Jove: "Però si el tema és que qui puja la roba ..."

Cap de sala del 112: "Doncs els que baixin caminant per ella"

Jove: "I tornen a pujar i tornen a baixar ... Quatre quilòmetres, tres hores caminant entre la neu ..."

Cap de sala del 112: "Doncs vostès sabien al que s'exposaven, senyor"

Jove: "Escolta, pots donar-me les teves dades?"

Cap de sala del 112: "Vostès sabien al que s'exposaven"

Jove: "Això ho portarem als tribunals, el que esteu fent"

Cap de sala del 112: "Em sembla perfecte. Em sembla perfecte, senyor"

Jove: "I l'equip de rescat, per què existeix llavors?"

Cap de sala del 112: "I vostès surten amb un vehicle sense cadenes, quan hi ha avís de temporal de neu?"

Jove: "És un 4x4 amb bloquejos i amb tot ..."

Cap de sala del 112: "Sí, quatre per quatre, setze sí, vinga, vinga ... Bona nit, senyor"

Jove: "Està tot gravada la conversa. Moltes gràcies"

Cap de sala del 112: "Per descomptat, és clar que està tot gravat".