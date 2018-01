ERC deixa en mans dels lletrats del Parlament la investidura telemàtica

Esquerra Republicana evita posicionar-se sobre la possibilitat que Carles Puigdemont, cap de llista de JxCat, sigui investit president de la Generalitat de manera telemàtica, sense haver d´estar present físicament al Parlament. Així, el diputat electe i portaveu eventual del partit Roger Torrent, ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que deixen en mans dels lletrats del Parlament els detalls "tecnicojurídics" que determinin si aquesta via és o no factible. D´altra banda, els republicans asseguren que la seva prioritat ara és "assegurar una majoria a favor de la República" a la Mesa del Parlament, i per això avancen que obren un seguit de "converses i negociacions multilaterals" amb JxCat, PDeCAT, CUP i els comuns. A més, insisteixen que, un cop garantida aquesta "majoria" i de cara a la investidura el seu candidat a president segueix sent Puigdemont, però avisen que no volen dilatar el procés ni vetar cap possibilitat perquè creuen que cal d´immediat "un Govern que governi des del minut u".