Les grans crisis planetàries que es podrien produir el 2018

L'any passat es va produir un agreujament de la guerra al Iemen i de l'epidèmia de còlera que pateix aquest país, que segons el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ja arriba al milió de casos. També altres crisis humanitàries han anat a pitjor, com la violència i el desplaçament a la República Centreafricana o el desproveïment a Veneçuela. Per a l'any que acaba de començar, l'ONG Acaps augura molts fronts oberts. Així, en el seu informe «Visió de conjunt humanitària: Anàlisi de les principals crisis el 2018», aquesta organització especialitzada en el monitoratge d'assumptes internacionals alerta sobre el deteriorament que s'està produint en àmbit global a llocs com Líbia o l'Afganistan. Aquestes són algunes de les principals crisis humanitàries que veurem el 2018:



L'Afganistan. L'esforç del Govern afganès per controlar àrees urbanes ha deixat el camp lliure als talibans per apoderar-se del medi rural. Així, el 2017, els insurgents controlaven almenys 19 districtes del país i, el que és més greu, en alguns torna a florir el cultiu massiu de rosella, amb un augment del 67% respecte al 2016. De la rosella s'extreu opi –necessari per a l'elaboració d'heroïna–, que ja és la principal font de finançament talibà. Acaps alerta que l'empitjorament de la seguretat posarà en perill l'accés dels civils al subministrament d'aigua i menjar.