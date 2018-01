Més de 200 immigrants entren a Melilla en un violent assalt massiu

Un total de 209 immigrants d'origen subsaharià van aconseguir accedir a Melilla per la zona nord de la ciutat «en un violent salt en què un guàrdia civil va resultar ferit a conseqüència de l'agressió que va patir al lòbul de l'orella esquerra», segons va informar la Delegació del Govern. La institució que presideix Abdelmalik El Barkani va indicar que el salt va ser repel·lit des d'un primer moment en una acció coordinada per forces marroquines i efectius de la Comandància de la Guàrdia Civil. No obstant, van asseverar que «la violència i el voluminós nombre dels immigrants participants en el mateix -més de 300- va impedir contenir-los en la seva totalitat».

Dels 209 immigrants que van entrar a Melilla, quatre van necessitar assistència mèdica a l'Hospital Comarcal per traumatismes en principi no greus. La Delegació del Govern va destacar que «el pitjor pronòstic el va presentar inicialment el guàrdia civil, que, en l'intent de contenció del salt, va ser agredit per un immigrant amb un dels garfis que utilitzen per enfilar-se per la tanca, i que per les seves afilades puntes poden convertir-se en armes mortals».

D'aquesta manera, van detallar que el guàrdia, en un reflex instintiu, va aconseguir esquivar part de l'impacte del garfi, que finalment va impactar al lòbul de l'orella esquerra, en què ha requerit diversos punts de sutura. Els immigrants, excepte els que esperen ser atesos al Comarcal, es troben tots al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI).

El Barkani va transmtre un cop més el seu suport a les forces de seguretat, especialment als agents de la Guàrdia Civil que actuen en tasques de vigilància i custòdia.