Un mort i un ferit a Cadis en una baralla en una discoteca

L'Ajuntament de Medina Sidonia (Cadis) va decretar tres dies de dol oficial per la mort d'un jove de 25 anys després d'una baralla registrada al municipi que es va tancar amb un altre home ferit per arma blanca i per la qual, segons l'alcalde, Fernando Macías (IU), una persona ha estat detinguda després d'entregar-se a la Guàrdia Civil per la seva presumpta implicació en el succés.

Així mateix, l'home mort era un jove de 25 anys que residia a Sanlúcar de Barrameda, segons municipals, igual que l'altre home de 22 anys, que també va resultar lesionat en aquest succés i que presenta ferides greus i serà intervingut quirúrgicament a l'hospital de Puerto Real.

En un comunicat, el servei d'Emergències 112 va detallar que, cap a un quart de tres de la matinada d'ahir, diversos particulars van alertar al telèfon únic d'emergències d'una baralla en un local i sol·licitaven assistència mèdica per a almenys un dels implicats. Després es va donar avís a l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries i la Guàrdia Civil.