La neu porta el caos al voltant de Madrid

Agents de la Guàrdia Civil de Segòvia van haver de rescatar més de 300 vehicles des de la tarda de dissabte a causa del temporal de neu que va afectar diverses de les vies de la xarxa principal de carreteres d'aquesta província. Els majors problemes es van concentrar a l'AP-6, que va quedar alliberada de vehicles poc després del migdia d'ahir. La via va quedar oberta poc abans de les tres de la tarda, tot i que hores després la Direcció General de Trànsit va decidir tancar-la per precaució.

En aquest sentit, el Ministeri de Foment obrirà un expedient a la concessionària de l'AP-6 per la gestió de la crisi del temporal de neu, que va provocar que més 3.000 vehicles quedessin atrapats a la carretera durant la matinada. Així ho va assegurar el ministre de Foment, que va reconèixer que la situació havia estat «dramàtica».

A més, va assenyalar que compareixerà al Congrés dels Diputats per informar sobre allò succeït aquest cap de setmana a les carreteres espanyoles a causa del temporal de neu. Preguntat sobre qui estava al capdavant de l'operatiu, De la Serna va assenyalar que és Iberpistas, la concessionària de l'AP-6, «qui ha de tenir els mitjans» de neteja de l'autopista en cas de nevades.

Segons va afegir, des de primera hora de la tarda de dissabte es va activar el gabinet de crisi al Ministeri, ja que no només hi havia problemes a l'AP-6, sinó a la resta de carreteres de l'Estat, que es van anar solucionant. De fet, l'A-6, carretera paral·lela a l'AP-6, es va utilitzar com a via de fuita «perquè estava en condicions per poder ser utilitzada».

Tal com va descriure, ja hi havia retencions durant la tarda de dissabte a l'AP-6 i en dues hores l'autopista va quedar «totalment tallada». Cap a tres quarts de nou de la nit és quan es va enviar la intervenció de la UME i cap a les dotze van arribar els efectius preparats per retirar la neu de la carretera.

El ministre va desglossar les responsabilitats sobre la gestió d'aquesta crisi. Segons va comentar, la Delegació de Govern a Castella i Lleó és qui té la responsabilitat d'activar els mecanismes d'emergència, mentre que el gabinet creat per Foment té «responsabilitat directa» i s'encarrega de «prendre decisions» sobre les màquines llevaneu.

«A l'A-1 va haver-hi problemes importants que es van aconseguir resoldre durant la mateixa tarda de dissabte», va explicar. En tercer lloc, la DGT, que depèn d'Interior, s'encarrega de la gestió del trànsit i dels talls a les carreteres. De la Serna va agrair a tots els efectius la seva tasca per rescatar els vehicles, que van romandre tota la nit del dissabte i el matí d'ahir atrapats a la neu.

Per part seva, la filial d'autopistes d'Abertis, propietària d'Iberpistas, va afirmar que va activar un Pla Operatiu de Viabilitat Hivernal a l'AP-6 divendres a les nou de la nit pel temporal de neu i que el va posar en marxa sota la coordinació de Foment i la DGT.



Activació de l'alerta

La concessionària de l'AP-6 va explicar en un comunicat que l'operatiu es va iniciar a partir del moment d'activació de l'alerta, «duent-se a terme tots els protocols d'adequació de la via i de disposició dels vehicles llevaneus i de rescat». A més, es va alliberar el pas pel peatge per facilitar la circulació dels vehicles de la via.

L'operativa, que es coordina des del Centre d'Operacions i Seguretat Vial de San Rafael, a Segòvia, des d'on es monitoritza el trànsit d'aquesta via les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, compta amb la participació de 170 persones per dia i 31 màquines llevaneu, a més de diferents vehicles lleugers de suport.

Paral·lelament, el director de la DGT, Gregorio Serrano, va assegurar que tots els panells d'informació a les carreteres avisaven des de divendres del temporal, de manera que «es coneixia amb antelació la nevada que havia de caure», i va destacar que els conductors que van quedar atrapats no es van assabentar dels avisos o no van prendre precaucions.